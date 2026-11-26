巨人西館勇陽投手（24）が来季のタイトル奪取を掲げた。26日、町田市立南第一小学校で6年生の授業で先生役。投球も披露し、「自分もこうだったなっていう懐かしさっ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人 西館勇陽 投手（24）が来季のタイトル奪取を掲げた。26日、町田市立南第一小学校で6年生の授業で先生役。 投球も披露し、「自分もこうだったなっていう懐かしさっていうのもありましたし、これから大きくなっていってっていうので、その若さがすごいいいなっていうのを感じた一日でした」と笑顔を見せた。

翻って、では来季の目標は…。 授業を終えると「設定はしています、言わないですけど」とほほ笑みながら、頭の中に置く要素の一部は明かしてくれた。

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「勝ち星もあるんですけど、どうしても野手との兼ね合いや運もある。 自分としてはハイクオリティー（スタート＝HQS）の数を意識してる。 来年からDHも作らないので、自分が打席にも立たないので、その分投げるイニングも増えると思う」と見定めた。 今季は先発としては10登板して2勝4敗。7回以上自責点2点以内のHQS率は20％（2試合）だった。