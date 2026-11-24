巨人赤星優志投手（27）が24日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、700万円アップの年俸5500万円でサインした。「いろんな場面で投げてくれたというとこ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人 赤星優志 投手（27）が24日、都内の球団事務所で 契約更改 交渉に臨み、700万円アップの年俸5500万円でサインした。

「いろんな場面で投げてくれたというところを評価してもらいました」と球団とのやりとりを明かした。 昨季は22試合に先発も、今季はリリーフに本格挑戦。 中継ぎで開幕1軍入りし、5月5日ヤクルト戦（東京ドーム）の今季初先発では5回無失点。 先発はこの1試合で、7月途中から10試合連続無失点を記録するなど、救援で登板を重ねた。

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自己最多の42試合に登板し、6勝4敗、6ホールド、防御率2・89。6勝のうち5勝を救援で挙げた。 初めてのリリーフ本格転向に「まだまだやるべきことは多いと感じる1年だった。 全てのボールでもう1ランク、2ランクあげていかないといけない」と課題も口にした。 来季へ向け「任されたところでと考えているので、どちらも高い水準でこなせるように今オフの取り組みからしっかりしていきたい。

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とにかく来年はより自分の投球、成績にこだわってやってもいいのかなと思う。 勝ち星も増やしたいですし、（中継ぎだったら）ホールドも増やしたいですし、自分の結果にこだわってやりたい」と力を込めた。