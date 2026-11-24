３年連続であり、３０代になって初となる「第７７回ＮＨＫ紅白歌合戦」出場決定に続き、「第６８回 輝く！日本レコード大賞」（ＴＢＳ系）で、「愛のＦＩＲＥ」が優秀作品賞を受賞した新浜レオンが、２０日、母校の「聖書学園 千葉英和高等学校」創立８０周...

３年連続であり、３０代になって初となる「第７７回ＮＨＫ紅白歌合戦」出場決定に続き、「第６８回 輝く！ 日本レコード大賞」（ＴＢＳ系）で、「愛のＦＩＲＥ」が優秀作品賞を受賞した新浜レオンが、２０日、母校の「聖書学園 千葉英和高等学校」創立８０周年記念式典に登壇した。

上下ピンクの衣装に身を包んだレオンが会場に現れるやいなや、集合していた生徒らからは嬉しい悲鳴と大歓声があがり、披露した「愛のＦＩＲＥ」、「全てあげよう」、西城秀樹さんの「傷だらけのローラ」などには、レオン語を交えたコール＆レスポンスが響き渡った。 彼らにとっては自慢の卒業生。 野球部キャプテンとして懸命に打ち込んできたことや、こっちのけんと作詞・作曲の「ＬＯＶＥ しない？ 」のＭＶが同校で撮影されたことなどは知っていたが、「（自宅がある）白井から１６号線を自転車で毎朝１０キロ。

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だって早朝練習の時間にはスクールバスは走ってなかったから」という初耳の想い出話には驚きの声があがった。 その場内が静まり返ったのは４曲目に選ばれた「糧」前のＭＣだった。 高校時代を「進路や友達との関係や、親に迷惑かけたなぁとかも含めていちばん悩んだ時期」「野球やってたときも、いっぱい怒られたし、いつも、あと一歩だった」と振り返ったレオン。

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「でも、意外とちっぽけだったなと思うこともいっぱいあって」とも言い、「そんな自分が歌手になれたので。 みんなが今、思い描く夢は何でも掴むことができるというのを伝えたいです」とキッパリ。 本気で歌手を目指したのは高校３年で野球を引退してからだと伝えられると生徒全員が目を輝かせた。 さらに御世話になった担任教師や当時の野球部の監督さんの名前を挙げ、「何度も怒られたけれど、その経験が今の自分を作っている」には、先生方も感動していらした。

「たくさんの皆さんに支えてもらって皆さんがあることを忘れないで」「道は分かれるけれど決して一人じゃない」「応援する一人としてエールを送りたいと思います」。 どれも最強の金言だった。