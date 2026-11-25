関東王者の横浜（神奈川）が2年ぶり3回目の優勝を決めた。全32枠（一般選考枠29、21世紀枠2、神宮枠1）を巡る来春のセンバツ出場をめぐり、関東・東京」地区に… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

関東王者の横浜（神奈川）が2年ぶり3回目の優勝を決めた。 全32枠（一般選考枠29、21世紀枠2、神宮枠1）を巡る来春の センバツ 出場をめぐり、関東・東京」地区に1枠が増え、同地区からの出場は6校から7校となる。

神宮大会枠を加えた残り2枠を争うのは、関東8強の樹徳（群馬）、水城（茨城）、霞ケ浦（茨城）、山梨学院（山梨）の4校と、東京大会準優勝校の岩倉による争いが予想される。 6枠を擁する近畿地区では、準々決勝を制してベスト4に名を連ねた京都国際（京都）、報徳学園、明石商（ともに兵庫）、智弁学園（奈良）の4校が甲子園切符へ当確ランプをともした。 難航が予想されるのが残り「2枠」だ。 ともに延長タイブレークの接戦を演じた智弁和歌山（和歌山）と八幡商（滋賀）、前回大会王者の大阪桐蔭（大阪）、彦根総合（滋賀）が争う。

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北海道地区（1枠）では北海、東北地区（3枠）は仙台育英（宮城）と準優勝の青森山田（青森）、東海地区（3枠）は常葉大菊川（静岡）と日大三島（静岡）の静岡勢が優勢だ。 北信越地区（2枠）は帝京長岡（新潟）、中国地区（2枠）は創志学園（岡山）、四国地区（2枠）は明徳義塾（高知）、九州地区（4枠）は鹿児島城西（鹿児島）と祐誠（福岡）が確実視されている。 吉報が届く運命の選考委員会は来年1月29日だ。