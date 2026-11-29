初の自伝「独歩―少数派でいい。」（ユニオン・エー）を出版した将棋で王将4期、棋王3期の久保利明九段（51）が29日

初の自伝「独歩―少数派でいい。 」（ユニオン・エー）を出版した将棋で王将4期、棋王3期の久保利明九段（51）が29日、京都市内で出版記念イベントに臨んだ。 自伝の朗読や解説に加え、大盤を使った振り返りでは初タイトルとなった、佐藤康光棋王に挑んだ2008年度棋王戦の第2局を解説した。

新手、定跡の進歩に貢献した人物を顕彰する升田幸三賞を受賞することになる「11手目▲7五飛」を繰り出し、5度目のタイトル挑戦を実らせた。 もちろんまだAIなどない時代。 この浮き飛車は実戦はもちろん、研究会などでも指すことなくタイトル戦で正真正銘、蔵出しした。 当時33歳の若さも原動力だったようで、「今考えるとよくやったなと思う。

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AIが寝ないで考えると悪手になるようですが…」と苦笑い。 将棋はお互いがノーガードで打ち合う打撃戦となり、57手の短手数で勝利する。 開幕連勝で早々に初タイトルへ王手をかけた。 棋界はAIを用いた研究が不可欠な時代になった。