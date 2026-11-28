12/12（土）夢の島競技場で「2026海幕戦」開催！50周年限定デザインシャツをゲットして、絶品冬グルメと迫力のラグビーをぜひ会場で！

ジャパンラグビー リーグワンに所属する「清水建設江東ブルーシャークス」は、2026年12月12日（土）にホストスタジアムである江東区 夢の島競技場にて、「NTTジャパンラグビー リーグワン2026-27」の開幕戦（通称：海幕戦／対戦相手：豊田自動織機シャトルズ愛知）を開催いたします。

創部50周年のアニバーサリーイヤーとなる今シーズンの開幕戦では、ご来場者先着3,000名様への「50周年仕様オリジナルホッケーシャツ」プレゼントをはじめ、お鍋やラーメンなど体の芯から温まるグルメが集結する「ホットフードフェス」、さらに新羅慎二（湘南乃風 若旦那）さんによるチームソングのスペシャルライブなど、ラグビー観戦が初めての方やご家族連れでも一日中楽しめる企画を多数ご用意しております。 ロゴも裏面も創部50周年仕様となった、アニバーサリーイヤー限定のスペシャルデザインホッケーシャツをご来場者先着3,000名様にプレゼントいたします。

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限定ユニフォームを身にまとい、スタンドをブルーに染めて選手たちへ熱い声援をお送りください！ ※おひとり様1枚まで。 なくなり次第終了となります。12月の屋外観戦でも心も体もポカポカになるスタジアムグルメ企画「ホットフードフェス」を実施いたします。 お鍋やラーメンなど、湯気立つ絶品あったかメニューが夢の島競技場に大集合！