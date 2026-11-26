プレスリリース 【富裕層調査】資産5億円を境に「株式」と「不動産」の比率が逆転。2027年の相続税評価見直しを前に、超富裕層ほど不動産へシフト

』（運営：株式会社ゴールドオンライン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下 征孝）は、会員組織「ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部」の会員を対象とした「富裕層の資産配分および不動産投資に関する意識調査」を実施いたしました。 2027年1月からは、相続・贈与前5年以内に取得した貸付用不動産の相続税評価が見直され、不動産を活用した相続対策は転換点を迎えます。

本調査は、その施行を目前に控えた富裕層の資産配分と不動産保有の実態を、資産規模別に数字で示したものです。 - 資産5億円を境に「株式」と「不動産」の比率が逆転不動産・REITの比率は資産規模に比例して一貫して上昇（14%→55%）。5億円以上の層で株式を上回り、10億円以上の層では資産の過半を占める。1億円未満は「区分マンション（43%）」が最多。3億円以上で一棟物件の保有率が6割を超え、10億円以上の層では回答者全員が一棟物件を保有。1.

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資産規模別の平均資産配分：5億円を境に「増やす株式」から「残す不動産」へ出典：株式会社ゴールドオンライン「富裕層の資産配分および不動産投資に関する意識調査」 1億円未満の層では株式が43%と主軸であるのに対し、資産5億円を超えると株式（28%）と不動産・REIT（38%）の比率が逆転。 最上位の10～30億円層では不動産・REITが55%と資産の過半を占めました。 資産形成期には値上がり益を狙える株式が選好される一方、一定規模を超えると、インフレ下での資産価値保全や相続・次世代への承継を見据えた実物資産へと運用目的が移行している実態がうかがえます。