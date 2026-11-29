パナソニックの全自動おそうじトイレ「アラウーノＬ１５０シリーズ」は、スマホを使って、健康をサポートするお通じ記録や、使用状況確認による見守りサービスを利用でき…

パナソニックの全自動おそうじトイレ「アラウーノ Ｌ１５０シリーズ」は、スマホを使って、健康をサポートするお通じ記録や、使用状況確認による見守りサービスを利用できるのが特徴だ。８月２１日から受注を開始。

希望小売価格は２９万４０００円から（税別、工事費別）。 新開発の「アラウーノアプリ」を使って、大洗浄利用時の時間、便の固さ、大きさ、気になることをメモすることで、健康をサポートするお通じ記録ができる。 記録は、検診や医療相談などにも活用できる。 また、２０１８年冬から提供する「みまもりモニタ」は、離れて暮らす家族のトイレの使用状況を確認し、健康に生活していることを知ることも可能だ。

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洗浄位置や強さ、位置などの各種設定を、スマホを通じて行い、登録することができる「わたし好み登録」や、電気や水道の使用量や金額の目安を確認したり、節約のアドバイスを受けたりできる「エネルギーモニタ」、フィルターやノズルなどのお手入れ時期、洗剤の補充タイミングを知らせる「お手入れモニタ」に加えて、採便する際に水位を下げて、便の水没を避ける「採便モード」も、スマホで設定できる。 スマホを持ってトイレに入ることが前提になるが、いまの若年層はそれが普通という声もある。