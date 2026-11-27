先日、誕生日を迎えた。アラサーもアラサー、２０代の寿命が日に日に削られていく２９才。しかし１０代や２０代前半の頃より焦りがないのは、感覚が鈍くなっているからな…

先日、誕生日を迎えた。 アラサーもアラサー、２０代の寿命が日に日に削られていく２９才。 しかし１０代や２０代前半の頃より焦りがないのは、感覚が鈍くなっているからなのか、色んなことへの諦めが簡単にできるようになってしまったからなのか。２０代最後だから頑張るぞー！

とはならないものである。 それでも一応、誕生日とか新年とか何かしらの節目の時は一年の目標みたいなものを考えてはみる。 とはいえ、３０近くにもなると無鉄砲な目標や自分の能力以上の目標は全く達成できずに終わるということを痛いほど知っている。 基本的に毎日必ず◯◯する系の目標は一週間も続かないので、そんな目標はもはや立ててはいけない。

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やろうと思えばすぐ達成できるレベルのものがいい。 ハードルは高くなくて、それでいて目標を立てないとやらないかもしれないこと。 そんな風に意識低めに目標を考えると、達成できそうな目標はなんかもう「魚を捌けるようになる」くらいしか思いつかない。 それからこれは目標というより希望でしかないけど、２０代も最後だしコロナが収まって前みたいにＢＢＱとか花火とか飲み会とかできたらいいなあーと思う。