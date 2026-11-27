俳優の齊藤なぎさが主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠で放送中のドラマ『女帝』の第6話が26日深夜に放送された。（以下、第6話のネタバレを含みます。）

ドラマ『女帝』第7話より（C）倉科遼・和気一作・日本文芸社／「女帝」製作委員会今作は、銀座のクラブをはじめとする夜の世界を舞台に、主人公・立花彩香（齊藤）が、母を死に追いやった権力者たちへの復讐を胸に、美ぼうと度胸、鋭い知略を武器に夜の世界の頂点「女帝」を目指して成り上がっていく姿を描く復讐エンターテインメント。

第6話では、直人（中村海人）との切ない別れを経て、美濃村（小沢仁志）の後押しを受けた彩香（齊藤なぎさ）が、夜の世界の最高峰・東京の「銀座」へ進出。 高級クラブ『アマン』で新たなスタートを切る姿が描かれた。 しかし、そこで待っていたのは、現役女子大生という肩書を持ちながら圧倒的な人気を誇る売れっ子ホステス・薫（矢野ななか）と、政治家の妻を目指して上京していた宿敵・北條梨奈（川津明日香）だった。 梨奈たちから格の違いを見せつけられ、床を這って水を拭かされるという屈辱的な仕打ちを味わう彩香。

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一方、未だ彩香に未練を残す初恋の相手・杉野（濱田龍臣）から再び想いを告げられるも、彩香は冷たく突き放す。 放送終了後、視聴者の間では「銀座戦彩花ちゃん混戦の予感、、、」「予告の進藤がカッコよくて思わず声出た」「直人いないと寂しいよ～早く帰ってきて…」などの反響の声が相次いでいる。 一方、実家の会社が突如倒産し、崖っぷちに追い込まれた薫は「本気で女帝を目指す」と宣言。 彩香をライバル視し、周囲を巻き込んだ過激なアプローチで客を奪おうと焦りを募らせていく。