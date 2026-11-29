女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯最終日（2026年11月29日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）1打差

女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯最終日（2026年11月29日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72） 1打差の2位から出た鈴木愛（セールスフォース）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算16アンダーで並んだ岩井千怜（Honda）とのプレーオフを制し、22年、23年の山下美夢有以来史上5人目の2連覇を達成した。10月の富士通レディース以来の今季2勝目、ツアー通算24勝目、14年、16年日本女子プロ、昨年のこの大会に続きメジャー4勝目（史上12人目）を挙げた。18番パー4で行われら1ホール目では2メートルのパーパットが残った。

外せば敗退が決まる大ピンチ。 観客席から「1ホール目で決着だな」という声が聞こえた。 この言葉に「絶対に入れ返す」と奮起し執念でねじ込むと、2ホール目は第2打をグリーン奥のカラーに乗せて2パットでパー。 岩井千怜がパーパットを逃して決着がついた。

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「こんなに奇跡的な優勝があるのかと思うくらい凄い1勝。 これを超える優勝はない。 メジャーの連覇は特別」。 ホールアウト後も興奮が収まらなかった。