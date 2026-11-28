第３ラウンドが行われ、４位タイから出た２年ぶり出場の小祝さくら（ニトリ）は、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算９アンダーで３位タイにつけた。

第３ラウンドが行われ、４位タイから出た２年ぶり出場の小祝さくら（ニトリ）は、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算９アンダーで３位タイにつけた。 強風が吹き荒れるコンディティションだったが、１つスコアを伸ばした後、６番でボギーをたたいたものの、７、８番で連続バーディーを奪って後半に入った。１０、１１番で再び連続バーディーで勢いをつけるかと思われたが、１５、１６番で連続ボギーをたたきスコアを落とした。

それでも、ラスト２ホールは締めて順位を上げた。 小祝は「前半２アンダーでプレーできて、後半も１０、１１番でバーディーを取ることができたんですが、最後の２連続ボギーもったいないのがあったのでそういう時もあるかなと風に切り替えて最後はできた。 （風は）途中ちょっと分からなくなってきて、もうとりあえず打つしかないかなと思ってやっていました」と小祝節で振り返った。 最終日は８季連続優勝がかかる。

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さらに、単独３位以上なら史上１１人目となる生涯獲得賞金９億円を突破する。