米ツアー最終予選会で最終日にスコアを落とし来季出場資格を逃した神谷そら（郵船ロジスティクス）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし首位発進した。２３日に予選会を終え大会開幕前

米ツアー最終予選会で最終日にスコアを落とし来季出場資格を逃した神谷そら（郵船ロジスティクス）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし首位発進した。２３日に予選会を終え大会開幕前日の２５日に帰国したばかりの２３歳は、この日の取材中、何度も涙があふれた。

合格圏内の１７位で出た予選会最終日に７４と崩れ、４７位に後退。２３位までが得た来季出場権を手にできなかった。

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「心がしんどすぎて機内でも全然眠れなかった」。 午後７時過ぎに宮崎に到着。 部屋を暗くして横になれば、自然と涙が出る。 よく眠れず、頭はボーッとしたまま初日を迎えた。