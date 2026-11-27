第２ラウンドが行われ、初出場の吉沢柚月（三菱電機）は１１位から３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算４アンダーの１２位で週末を迎える。初の舞台で２日続けてアンダーパーをマークも、グリーン上でチャン

第２ラウンドが行われ、初出場の吉沢柚月（三菱電機）は１１位から３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算４アンダーの１２位で週末を迎える。 初の舞台で２日続けてアンダーパーをマークも、グリーン上でチャンスを決めきれない場面が目立ち「もう何回（カップに）嫌われたことか。

もう少し伸ばしたかった」と肩を落とした。 １番は２打目をグリーン奥に外したが、２メートルを沈めてパーでスタートした。２番は２メートル、３番は４メートルをねじ込み連続バーディーを奪った。

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「前半は入る気がしたし、入っていたんだけど、途中で２～３メートルのチャンスを外してから流れが悪くなってしまった」。８番、９番でバーディーパットがカップに消えず、勢いをそがれた。 この日は世界ランク４位の山下美夢有（花王）との２サムだった。９月のソニー日本女子プロ選手権で、プレーオフの末に敗れた相手だ。