今季５勝の佐久間朱莉（大東建託）は開幕を翌日に控えた２５日、会場で取材に応じ、「ジャンボ」の愛称で親しまれた師匠の尾崎将司さんの墓参りに、徳島・宍喰町（現・海陽町）を訪れたことを明かした。

今季５勝の佐久間朱莉（大東建託）は開幕を翌日に控えた２５日、会場で取材に応じ、「ジャンボ」の愛称で親しまれた師匠の尾崎将司さんの墓参りに、徳島・宍喰町（現・海陽町）を訪れたことを明かした。

前週の大王製紙エリエールレディスはプリファードライの処置を巡って３罰打が科され、予選落ち。 落ち込んでいる佐久間に、父が「ジャンボさんに活を入れてもらおう」と提案してくれた。２１日に会場の愛媛・松山市から徳島に向かい、墓前に手を合わせた。

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「先週はいろんなことがあったので、ジャンボさんに『何してるんだ』って言われたような気もするし、『最後も頑張れよ』っていうふうに後押ししてもらったような気持ちだった」と思いをかみしめるように語った。 尾崎さんは昨年１２月に７８歳で死去。 連日、たくさんの人が墓参りに訪れる。

「初めてあんなにお供え物があるのを見た。 やっぱりジャンボさんは本当にみんなに愛されているんだなと感じた。 とてもきれいな町だったので、行って良かった」。 海と山を見渡す絶景に包まれ、天国との会話も弾んだ。

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千葉のジャンボ邸に、なかなか足を運べずにいた。

「久しぶりにジャンボさんのところに行って、ジャンボさんに会えた気持ちだった。 一年こうだったっていうことだとか、自分の思いをいっぱい話せた」と笑みを浮かべた。 日米共催のＴＯＴＯジャパンクラシックを制し、米ツアーメンバーの資格を得たが、来季も日本ツアーを主戦場にすることを選んだ。

「ジャンボさんがいたら何て言ったんですかね」と問いかけてみたりもしたという。 メジャー優勝を尾崎さんに報告することを目標の一つにして戦ってきた。

「メジャーを取りたいという気持ちで今季に入ってきているので、ラストチャンスをつかめたらうれしい。 ジャンボさんのために頑張っているところもあるので、最後にそのパワーを借りて頑張りたい」と決意を口にした。