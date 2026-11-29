ツアー６勝の河本結（リコー）は７４で回り、通算２オーバーの２８位で３年連続５回目の最終戦を終えた。弟の力が男子のカシオワールドオープンで逆転で４年ぶり３勝目を挙げたことを受け「ずっと苦しんでいたし、

ツアー６勝の河本結（リコー）は７４で回り、通算２オーバーの２８位で３年連続５回目の最終戦を終えた。 弟の力が男子のカシオワールドオープンで逆転で４年ぶり３勝目を挙げたことを受け「ずっと苦しんでいたし、試合がない時もたくさん練習に行っていたのを見ていた。

彼の努力が報われたのでうれしい」と歓喜した。 現地で力が「姉と比較されることが多くて苦しかった」と明かしたことを伝え聞くと、神妙な面持ちで言葉を紡いだ。

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「気にしていた部分もあったのかな。 周囲からいろいろ言われることもあったと思う。 でも彼は人一倍努力はしていたので。 最近いいゴルフをしていたし、やっと勝ててホッとしている」と姉の顔を見せた。