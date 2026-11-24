プロ３年目の菅楓華（ニトリ）は開幕を２日後に控えた２４日、雨の中インコース９ホールをラウンドした。地元・宮崎での試合とあり思い入れは強い。シーズンの優勝者など４０人で競う最終戦は、２年連続２度目の出

プロ３年目の菅楓華（ニトリ）は開幕を２日後に控えた２４日、雨の中インコース９ホールをラウンドした。 地元・宮崎での試合とあり思い入れは強い。 シーズンの優勝者など４０人で競う最終戦は、２年連続２度目の出場。

「ここを目標に今年もやってきて、無事に来られたことは本当にうれしい。 去年初めて出場し、たくさん刺激をもらった大会なので、一つでも成長した姿をお見せできればなと思う」と笑顔で意気込みを語った。 前戦の大王製紙エリエールレディスを終え、２３日に宮崎に入った。 車内から見える景色が、心を穏やかにしてくれる。

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「やっぱり宮崎ナンバーは落ちつく。 全然違う。 車のスピードも違う」。 故郷を語る時、２１歳の頬は自然と緩む。

今季は２戦目の台湾ホンハイレディースで早々に優勝を挙げるも、その後は５位以内が９回ありながら勝ちきれない試合が続いた。

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「最近はパッティングがよくなってきた」と手応えを感じている。 マスターズＧＣレディース後、構えやグリップの握り方など基本を見直した。 日章学園中・高時代にボランティアで参加していた大会で、初出場の昨年は２３位だった。

「リベンジを兼ねて、今年は去年よりもいい順位で上がることが目標。 最終戦なので、しっかりやりきりたいという思いは強い」。 地元でのメジャー初制覇で、シーズンを締めくくる。