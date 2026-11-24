６月のアース・モンダミンカップで日本ツアー初優勝を飾った韓国の朴炫徑（パク・ヒョンギョン）は開幕を２日後に控えた２４日、インコース９ホールをラウンドした。愛称「キューティフル」の２６歳は、コースの印

６月のアース・モンダミンカップで日本ツアー初優勝を飾った韓国の朴炫徑（パク・ヒョンギョン）は開幕を２日後に控えた２４日、インコース９ホールをラウンドした。 愛称「キューティフル」の２６歳は、コースの印象について「芝の違いがあるので、そこの攻略が重要。

芝の目をよく見ないといけない」。 芝目が強い高麗グリーンを警戒した。 ２２日に日本に到着し、初めての宮崎を満喫している。 食べたものを問われると日本語で「焼き肉、生ビール。 おいしいです」と笑顔で応じた。

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芋焼酎にもトライしたことを明かした。 最後は「マッコリ、愛してるわ」とほほえんだ。 日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）に入会後、アニメやドラマを見ながら語学を勉強中だ。１０月の延田グループ・マスターズＧＣレディース以来の日本ツアー会場になるが、日本語が一段と上達した様子。 ゴルフ場やインタビュー時に使用できそうな単語を懸命にたたき込んでいる。

来季は日韓を往復しながらシーズンを戦う予定。

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「日本ツアーは少なくても７試合は出る。 メジャー大会も率先して出たい。 韓国ツアーからすぐに離れることは考えていない」と語った。 今季優勝者など４０人しか出られない最終戦に初めて臨む。

「参戦できることが夢みたい。 実力者が集まる大会。 今週は両親が来てくれているので、一緒にみんなが楽しめるような週になったらいいなと思う」と楽しみにした。