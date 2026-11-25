初出場の政田夢乃（なないろ生命）が開幕を翌日に控えた２５日、会場で取材に応じた。今季の優勝者など４０人で競う最終戦に、メルセデス・ランキング２７位で進み「キラキラと今年輝いた人たちが出られる試合。限

初出場の政田夢乃（なないろ生命）が開幕を翌日に控えた２５日、会場で取材に応じた。 今季の優勝者など４０人で競う最終戦に、メルセデス・ランキング２７位で進み「キラキラと今年輝いた人たちが出られる試合。

限られた人しか出られない。 私より順位が上の人ばっかりなので下克上じゃないけど、少しでも上に行けるように頑張りたい」と意気込みを語った。 宮崎で合宿中だった２月に、菅楓華とコースを初めてラウンドした。 今週、９か月ぶりに回ってみたが、印象は変わらなかった。

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「冬だったから難しかったのかなって思ったけど、やっぱり難しかった。 心が折れそうです」と苦笑い。 初日は同じ北海道出身で仲良しの宮沢美咲と同組になり、「励まし合って頑張ろうね」と約束を交わした。 プロ３年目の今季、初めてシードを手にした。

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開幕前から目標に掲げてきたのが、最終戦出場だった。 昨年１２月にツアー７勝の佐伯三貴から「シードを目標にするんじゃなくて、もう少し高い目標を立てて頑張りなよ」と活を入れてもらったことがきっかけだった。

「最終戦に行くことを目標にしたら本当に念願のリコーに来られてしまって、自分的にはビックリ」。 有言実行でたどり着いた舞台で下克上を狙う。