３位タイから出たリ・ハナ（韓国）が、６７で回り通算７アンダーで初代女王に輝いた。

３位タイから出たリ・ハナ（韓国）が、６７で回り通算７アンダーで初代女王に輝いた。 若い女性ゴルファーの活躍を後押しするため、レジェンド岡本綾子さんが発案し、１３人が出場して初開催（２日間）された大会。

リ、高木萌衣、高田菜桜の三つどもえのプレーオフとなり、５ホールを消化しても決着がつかない激戦だったが、終止符が打たれたのは６ホール目。 リがバーディーパットを沈めて勝負を決め、ツアー外競技では破格となる優勝賞金１０００万円を手にした。 リは「初代女王になることができて、本当に、本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし、いい形でシーズンをフィニッシュできたので、すごくほっとしています。 プレーオフは、自分がプロになって今回４回目のプレーオフなんですけど、まだ１回も負けたことがなくて、多分プレーオフまで行けたら勝つだろうなとは思っていました（笑）。

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プレーオフでは、あまり他の選手を意識することなく、自分のゴルフで、もっといいショットで近くに寄せたい、もっとパターを早く入れたい、とか思っていたんですけど、ずっとショートし続けていました。４ホール目くらいからは、もう悔しくて、次は絶対強く打とう、強く打とう、と思ったので、最後にちゃんと打てたのが良かったと思います。 そして、こういったチャリティという意味のある試合に参加できることが本当に嬉しかったです。