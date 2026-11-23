女子ゴルフでプロ２年目の都玲華（大東建託）が２２日まで開催された国内ツアー、大王製紙エリエールレディス（愛媛・エリエールＧＣ松山）を通算３アンダーの１６位で終え、２年連続のシードを獲得した。

８位で出た最終日は６番と９番で６メートルを沈め、２つ伸ばして前半をターン。 だが、１３番パー４の第２打で「ピッチングで打つべき「ところを９アイアンを持ってしまった」と１４番まで連続ボギーをたたいた。１６番パー３もボギーとし、７２とスコアを落として終戦。

「後半から流れが悪くなった。 悔しい」と唇をかんだ。 メルセデス・ランク４１位でフィニッシュ。 プロ１年目だった昨年の５０位から順位を上げ、２年連続のシードを手にしたが、笑顔は少なかった。

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「シードを取れてうれしいけど、最終日に落としたので悔しい気持ちはある」。 それでも、「全て良かったら調子に乗って（オフに）何もしないかもしれないから、これくらいでちょうどいい。 神様からのお告げかな」と前を向いた。 今季の年間女王に輝いた桑木志帆（大和ハウス工業）と最終日に同組でプレー。

前半で２連続ボギー後に３バーディーを奪い、５位に入った姿に刺激を受けた。 都は「１つ１つの技術も高く、ガンガン攻めていた。 大谷翔平さんが『憧れるのはやめましょう』と言っていたように、（桑木に）憧れるのではなく、自分も追いついていきたい」と気持ちを新たにした。 プロ３年目の来季に向けて、自身の課題も明確になった。

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「ピンポジションに対して、打つ場所のライや向きでチャンスにつけられるか変わる。 練習が必要だし、そのための体力をつけないといけない。 あと、パッティングやアプローチも強化したい」と真剣なまなざしで語った。 昨年オフには体重が７～８キロ増えてしまったことを反省。

「いつも太って、（スイング時に体が）沈んだ後に足の力で上がって来られなくなる。 まず体重をキープしつつ、筋力を増やしたい。 ダッシュや縄跳びで瞬発系の筋力と体幹を強化したい」と体力強化プランも明かした。 今季は吉田鈴（大東建託）、加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）、福田萌維（めい、ニトリ）ら２４年プロテスト同期のライバルが続々と初優勝。

都にとって、来季は勝負の３年目を迎える。 「来年こそは（優勝）トロフィーを掲げたい」と目を輝かせた。 （星野 浩司）