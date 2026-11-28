第３ラウンドが行われ、すでに年間女王を決めている今季ツアー５勝の桑木志帆（大和ハウス工業）は、首位から出て３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１１アンダーで首位を守り最終日に向かう。

第３ラウンドが行われ、すでに年間女王を決めている今季ツアー５勝の桑木志帆（大和ハウス工業）は、首位から出て３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１１アンダーで首位を守り最終日に向かう。

強い海風が吹く中、前半８ホールは我慢のゴルフだったが、９番でイーグルパットを外したとはいえ、この日初のバーディーを奪って後半に入った。１１番で小祝さくら（ニトリ）に並ばれたものの、このホールをバーディーとして再び単独首位。１３番は今週初のボギーを打って１１アンダーで小祝、鈴木愛に並ばれた。 それでも、１４番ではグリーン左のバンカーに入れるピンチを迎えたものの、しっかりリカバリーしてパー。１７番で第２打をピン側につけてバーディーを奪ってスコアを伸ばした。

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最終１８番はボギーだったが、「朝から風が強くてすごいタフな中でのラウンドだったんですけど、アンダーで回れたらいいなと思っていたので良かったと思います。 （前半パープレーが続いた）今日はそういう日だと思っていたので、前半でボギーを打たなかったというのはすごいいい流れに乗れたかなと思います。 最後のボギーは悔しいですが結構、耐えられた方だと思うので、あんまりマイナスなイメージなく最終日を迎えたいなと思います。 今日は８０点くらいです」と納得の表情で振り返った。