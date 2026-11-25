今季年間女王の桑木志帆（大和ハウス工業）が開幕を翌日に控えた２５日、会場で会見し「悪いイメージがあまりないので、しっかり初日から１日２アンダーぐらいを目標にして、そこからいけるところはいきたいなとい

今季年間女王の桑木志帆（大和ハウス工業）が開幕を翌日に控えた２５日、会場で会見し「悪いイメージがあまりないので、しっかり初日から１日２アンダーぐらいを目標にして、そこからいけるところはいきたいなという感じ」とツアー今季６勝目へ意気込みを語った。

フェードが持ち球の桑木だが、左ドッグレッグが多いコースを巧みに攻略。２年前には優勝を飾っている。

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「打ちづらいホールは何ホールかあるけど、今回回ってみて意外と嫌いじゃないなと思えた。２年前と比べてフェードの幅が少なくなった。 今はストレートフェードっぽいので、あまり難しいなと思わなくなった」と口にした。 現在の平均ストロークは６９・９７２７で、ツアー史上５人目のシーズン６０台締めを視界に捉えている。 本人は「意識は全くない。

気にしたことがないけど、頑張ります」と笑顔で言った。 もともとスタッツにはあまり興味がない。

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「自分ではあまり見ないし、このスタッツの数値を上げたいとかもない」というスタンスだ。 今季の国内メジャーはワールドレディス・サロンパスカップが４位、ソニー日本女子プロ選手権が３位、日本女子オープンでは申ジエにプレーオフの末に敗れて２位。

「メジャーは取りたい大会。 日本女子オープンも日本女子プロ選手権もあと一歩という悔しい思いはあるので、ここで取れたら」とリベンジに燃えている。 来季から主戦場を米国に移すため、今大会が区切りの一戦になる。

「なんか、ちょっと寂しい」とセンチメンタルな表情を浮かべつつ、勝負師モードに突入。 「一番はやっぱり、優勝して勢いづいていきたいというはある」。 勝利で、女王シーズンを締める。