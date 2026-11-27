第２ラウンドが行われ、２年ぶり出場の小祝さくら（ニトリ）が１１位から５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算７アンダーの４位につけた。初優勝を挙げた２０１９年から８年連続勝利へのラストチャンスで

第２ラウンドが行われ、２年ぶり出場の小祝さくら（ニトリ）が１１位から５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算７アンダーの４位につけた。 初優勝を挙げた２０１９年から８年連続勝利へのラストチャンスでトップと３打差に浮上。

「ショットが安定していた。 最後なので優勝を目指して頑張りたい」と気合を入れた。 ３番で残り１１５ヤードの２打目を５０センチにからめ、４番は左奥６メートルの下りスライスをねじ込み連続バーディー。９番パー５では３打目を１メートル弱につけ、前半だけで４つ伸ばした。

Advertisement

「ボギーなしが本当にうれしい。１５番を切り抜けられた。 左ラフからの２打目は木が邪魔だったので、ドローをかけたらうまく打てた」。 グリーンを捉え、２メートルのパーパットも沈めてセーブした。 左手首の手術から復帰した今季は２位が最高。