株式会社Resorz～定員100名のセミナー会場に来場者が詰めかけ、“25,000件の相談から見えた次の海外ビジネス戦略”も登壇～|img …

株式会社Resorz海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima～出島～」を運営する株式会社Resorzは、京都中央信用金庫・中信サクセスクラブが主催する「第38回大商談会 中信ビジネスフェア2026」内において、海外展開支援ゾーン「海外ビジネスEXPO2026京都」の企画・運営を担当し、2026年10月15日（木）・16日（金）の2日間、京都パルスプラザにて開催しました。

出展16社の名刺交換数は合計755件、商談件数は合計113件にのぼり、ジェトロ京都・中小機構近畿本部・農林水産省近畿農政局・京都海外ビジネスセンターという公的機関4者が京都で初めて一堂に会したほか、4本のセミナーにも定員100名の会場に来場者が詰めかけるなど、2日間を通じて盛況のうちに閉幕しました。2日間の会期中、出展16社が獲得した名刺交換数は合計755件、その場で具体的な商談に進んだ件数は合計113件、他社への紹介件数は13件にのぼりました。 実績報告シートの回収率は16社中16社の100%で、1社あたりの名刺交換数は平均47.2枚、商談件数は平均8.1件という結果になりました。

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区分別に見ると、名刺から商談への転換率は公的機関18.8%、金融機関21.1%、民間企業19.0%と各区分でおおむね近い水準となり、ゾーン全体を通じて活発な商談が交わされたことがうかがえます。 会期中は、定員100名のセミナー会場にて各40分・計4本のセミナーを実施しました。 来場無料・事前申込不要のセミナーには、初日・2日目を通じて多くの来場者が足を運びました。