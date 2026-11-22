初出場の駿河台大・上野琥太郎投手（1年＝常葉大菊川）が、高3春以来となる「草薙」のマウンドで力投した。法大戦の3－0で迎えた3回から、2番手で登板。予定の2回… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

初出場の 駿河台大 ・ 上野琥太郎 投手（1年＝常葉大菊川）が、高3春以来となる「草薙」のマウンドで力投した。 法大戦の3－0で迎えた3回から、2番手で登板。 予定の2回を投げ、3安打2失点（自責1）だった。

「久しぶりの静岡での試合。 楽しみだった。 失点はしたけど、自分の投球はできたと思う」と一定の手応えを口にした。 3回は持ち味の制球力を生かした打たせて取る投球で無失点も、4回に味方の失策から2本の適時打を浴びた。 今春から東京新大学1部リーグでデビューを果たし、秋も含めて計8試合に登板（先発3）した上野。

Also read ウィットチャー：ゲラルトとVのキャラクター造形の違いと設計思想

「エラーからだったけど、自分も打たれている。 そういう場面を抑えることで信頼も得られると思う。 抑えたかった」と反省も忘れなかった。 試合後には、明治神宮大会で進撃を続ける母校の結果をチェック。

準決勝の京都国際戦の勝利を確認すると「結果はいつも気にしている。 今日も勝って、決勝進出。 本当にすごいと思う。 自分にとっても刺激になります」と笑顔を見せた。

Advertisement

来年は、自身のリーグ戦初勝利と神宮球場を中心に開催される全国大会出場を目標に掲げる左腕。 達成に向けて、現在は決め球の精度や質を高める課題と向き合う。

「打たせて取るだけでなく、『ここぞ』という場面では三振も取れるようにしたい。 チームに貢献して、神宮でも活躍できるようにやっていきたい」。 後輩たちの頑張りも刺激に、さらなる成長を目指す。 【前田和哉】 ○…上野同様、今春からリーグ戦に登板する最速148キロ右腕の一ノ瀬太一投手（1年＝駿河総合）も5回に3番手でマウンドに上がった。

打者3人を全て持ち味の直球で左飛、中飛、二ゴロに仕留め、予定の1回を完璧に抑えた。 それでも「3者凡退は良かったけど、先頭打者にはボール先行になってしまった。 打者1人1人の入りが課題。 修正したい」と話し、口元を引き締めた。