一般社団法人全日本大学準硬式野球連盟は21日、大阪市内で第5回全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会を

初日は開会式からスタート。 北海道から九州まで全国から大学準硬式野球の学生が大阪市内のホテルに集結。 普段は異なる大学・リーグ・地区で活動する学生たちは、野球人の聖地・阪神甲子園球場に立つという特別な機会に胸を躍らせ、4日間の活動開始に高揚感と期待に包まれた。

開会式では東日本選抜主将の加藤匠翔（中京大4年）と西日本選抜主将の辻舜也（京産大4年）が決意表明を行った。 東日本選抜は前年の雪辱を果たすべく、西日本選抜は大会2連覇を達成すべく、互いにチームの健闘を誓った。 開会式に続いて、チームの垣根を越えた参加者同士の交流を目的としたグループディスカッションを実施。 ほとんどが初対面の中、自己紹介やゲームを通じて少しずつ緊張も打ち解け、「大会を成功させるために自分自身にできること。

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また、全員が共通してすべきこと」について、活発な話し合いが行われた。 このグループディスカッションを通して、参加者一人一人が大会を創り上げる一員であることを再認識する機会となった。 元日本オリンピック協会（JOC）選手強化本部インテグリティ教育ディレクターであり、現在は株式会社トレンシスの代表取締役兼クリエイティブディレクターを務める、上田大介氏を講師として招き、スポーツ・インテグリティの講義も実施。 夢を実現するための考え方や習慣化について、さらにスポーツをする学生が大切にすべき姿勢や行動について学び、考えを深める時間になった。

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甲子園球場のグラウンドに立つことや準硬式の認知度アップだけでなく、参加者の人間力の向上も目指す本大会。 自分の夢について積極的に発言するなど、参加者たちは研修を通して、これからの人生について深く考える機会となった。