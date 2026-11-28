プレスリリース 【地域の日常に溶け込む“新しいウェルネス体験”の拠点】カフェ＆ダイニング「cafefe（カフィ）」モーニング前から行列！ランチタイムでは連日満席！

11月6日のグランドオープン以来、朝のモーニング開店前から行列ができ、ランチタイムは連日満席となるなど、大好評をいただいております。 トレーニング前後に立ち寄るFIT-EASY会員だけでなく、近隣住民や愛犬家など“運動しない層”が連日多数来店。

罪悪感なく楽しめる“ギルティフリー”な食事・スイーツメニューと、愛犬と一緒に過ごせる開放的な空間が支持を集め、築114年の歴史的な建物を再生した空間が、世代や運動習慣を超えて人が集う地域の新たな人気スポットとなっています。 フィットネスクラブを展開する企業が手がける「食」に抱かれがちな「ストイック・会員向け」というイメージを覆し、9:00の開店から18:00の閉店まで客足が途絶えない理由を3つのポイントでご紹介します。

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PFCバランス（たんぱく質・脂質・炭水化物の栄養バランス）や低糖質・高タンパクに配慮しながらも、しっかりとした食べ応えと満足感を追求。 モーニング開店前から行列を作るお目当ての「十穀内麦食パン」をはじめ、低カロリーで高たんぱくなパワーディッシュをはじめとするランチメニュー、さらに午後2時からのアフタヌーンで楽しめるスイーツまで、外食で偏りがちな栄養バランスに配慮しつつ、食事としての満足感と「ご褒美感」を両立した人気メニューを展開しています。