「面目ねぇ面目ねぇ」でおなじみのアレは、炒飯でもありピラフでもある謎ご飯らしいです。

偽バラティエは敗北すると別の海域へと逃走するため、こちらも新たな海域へと追いかけていく。 これまでの舞台は西の海。 次はアラバスタ編以降の舞台へと移り、原作で麦わらの一味がたどった航路を追うように物語が進んでいくぞ。

海軍エリアといっても、海軍関係者だけが利用するわけではない。 海軍の象徴である「正義」の文字が描かれた看板に囲まれた、海軍一色のテーブルを海賊が利用することもある。 それどころか、海軍大将と海賊が相席するなんてのも当たり前の光景だ。 原作ではなかなか見られない光景を楽しめるのも、本作の醍醐味だ。

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料理には、キャラクターにゆかりのある食べ物がモチーフとして取り入れられており、作中で食べていたものや、設定集などで好物として紹介されていたものも並んでいる。 原作を読んでいるだけじゃわからなかった発見も多いな。 ローグタウン編では、三段アイスを持った少女がスモーカーにぶつかり、彼のズボンにアイスをくっつけてしまうシーンがある。 モクモクの実の能力者であるスモーカーは、体を煙に変えて物理攻撃をすり抜けられるはずなのに、なぜか少女のアイスは避けられなかった。

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このちょっとした矛盾が、ファンの間でたびたびネタにされているのだ。 本来なら敵対しているはずの海賊と海軍も、本作では同じテーブルで食事を楽しんでいる。 そんなほのぼのとしたバラティエ2号店だけど、僕がニヤニヤしながらスモーカーにアイスを差し出したら、せっかくの平和な空気を一瞬でぶち壊してしまいそうだ。

「ONE PIECE」の世界観を楽しみながら、自分だけの海上レストランを作れる本作。 原作ファンはもちろん、カイロソフト作品が好きな人にもおすすめしたい一作です。