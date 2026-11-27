株式会社Barbara Pool第一線で活躍する研究者や専門家と少人数で交流し、身近な疑問から探究を深める。宇宙・地球の2コースを実施|div class='figure-center' style='width:536px;'…

第3回となる「挑戦のラボ」では、単に研究者から知識を学ぶだけではなく、考えて、試して、失敗して、また挑戦するというプロセスを通じて、自分なりの答えを探究することを目指します。 宇宙生活に関わる事業や研究に携わる専門家と、気象学の研究に取り組む筑波大学の教授を講師に迎え、それぞれの専門分野を入り口に、身近な現象や疑問を探究します。

空気・水・食・からだ・温度。 宇宙で暮らすには、地球では当たり前のことを一つずつ科学で支える必要があります。 真空や気圧、重力の違いから、宇宙生活と地球の暮らしの両方を考えます。 大学院時代の栄養科学・バイオエンジニアリング研究、外資系メーカーでの事業企画・流通企画・組織構築・採用業務等を経て、株式会社ラーニング・イニシアティブ取締役に就任。

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高等教育機関におけるプログラム革新・開発業務、産学連携事業創出を推進。 加えて株式会社エムエスディ取締役を兼任、生活者起点の商品・サービス開発を行う事業創造およびオープンイノベーション事業を推進。2019年よりJAXA連携事業等に携わり、現在は（一社）SPACE FOODSPHEREにてSRIプログラムディレクターを担当。2023年に株式会社Space Food Lab. を創立、取締役として宇宙生活関連事業創出に従事。 筑波大学医学医療系健康情報総合学における共同研究にも従事。