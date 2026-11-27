プレスリリース 【厚木市限定】12月限定キャンペーン｜帰省シーズン前に、卒業したチャイルドシート・ジュニアシート・ベビーカーをまとめて回収、最大1,000円割引｜不用品回収のまるっと本舗

2026/11/27 00:00厚木市は、本厚木駅周辺から森の里・鳶尾の住宅地まで、車での移動が暮らしの中心になっている子育て世帯の多いまちです。 チャイルドシートやベビーカーは、お子さんの成長に合わせて何度も買い替える道具です。 12月は年末年始の帰省や家族でのお出かけに向けて、車まわりを整える時期。

体が大きくなって合わなくなったチャイルドシート、使わなくなったジュニアシート、玄関に畳んだままのベビーカーを見直し、次のサイズに買い替えるご家庭が増えます。 チャイルドシートは樹脂と金属、布が組み合わさった造りで、分解して出すのは簡単ではありません。 安全に関わる用品のため譲り先も決めにくく、チャイルドシートの処分方法に迷ったまま、車のトランクや納戸に入れっぱなしにしているケースも見られます。 年末年始は収集が休みになる期間があり、年内最後の収集日を過ぎると年明けまで待つことになります。

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「厚木市 粗大ゴミ」「チャイルドシート 処分」「ベビーカー 処分」「厚木市 不用品回収」で調べている方、収集日まで待てない方や集積場所まで運べない方に向けて、まるっと本舗が対応します。 チャイルドシート・ジュニアシート・ベビーカーなど子どもの乗り物用品を含む回収で、12月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。 玄関先や駐車場からの運び出しもスタッフにお任せください。