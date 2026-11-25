卓球女子で五輪3大会連続メダルを獲得した石川佳純さん（33）が25日、結婚したことを電撃発表した。自身のインスタグラムで「私事ではございますが、このたび、かね… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

卓球女子で五輪3大会連続メダルを獲得した 石川佳純 さん（33）が25日、結婚したことを電撃発表した。 自身のインスタグラムで「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。

「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました。 まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います」などとつづり、直筆の署名を添えた。 五輪団体で12年ロンドン大会で銀、16年リオデジャネイロ大会で銅、21年東京大会で銀メダルを獲得。23年5月に現役を引退した。 その後は「47都道府県サンクスツアー」で全国各地を巡り、卓球やスポーツの魅力を伝える活動に尽力。

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キャスター業にも力を注ぎ、24年パリ五輪、今年2月のミラノ・コルティナ五輪ではフジテレビ系のスペシャルキャスターとして、現場から生の声を届けた。 25年末のテレビ出演時には、結婚観などを告白。 理想の相手に「運動好きな人」を挙げ、憧れのデートは「ゴルフデート」と明かしていた。 さらに婚期について「3年以内に結婚」と言及。 放送から1年足らずと、目標を大きく上回るゴールインとなった。

各所からは祝福の声が上がった。 卓球界からは平野早矢香さんや平野美宇ら、スポーツ界からは車いすテニスの国枝慎吾さんや陸上やり投げの北口榛花らが祝福。 故郷の山口県やオフィシャルアンバサダーを務める全農からも祝われた。 国民から愛されるアスリートの幸せな報告。

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石川さんは発表文をこう締めくくった。

「幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」。 これからも感謝を胸に、真っすぐ道を歩んでいく。 【藤塚大輔】 ◆石川佳純（いしかわ・かすみ）1993年（平5）2月23日、山口市生まれ。

両親ともに卓球選手で、平川小1年で競技開始。 全日本選手権は高3時だった11年の初優勝をはじめ、計5度制覇。17年世界選手権で吉村真晴との混合ダブルスで金メダル。 左利き。157センチ。 血液型O。