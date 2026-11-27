感染症の流行シーズンがやってきました。風邪やインフルエンザから身を守るには、ウイルスの侵入口となる喉の潤いを守ることが大切。喉の働きや、今日から始めたい乾燥対策について、医師の石原新菜さんに教えてもら

受診が必要な症状がなく、軽い喉の痛みや咳などが気になる場合は、喉をいたわりながら十分な休養を取りましょう。

「部屋を加湿する、こまめに水分を取るなどして喉の乾燥を防ぎながら、できるだけ声を出さず、喉を休ませることも大切です。 アルコール、刺激の強い食べ物などは喉への刺激になるため、不調がある間は控えましょう」（石原さん）例えば、山田養蜂場の共同研究グループは、はちみつに含まれる「メルピロール（R）」（※）と「フラジン」という成分に着目。 中でもメルピロール（R）は、この研究で初めて見いだされた化合物で、研究によって、これらの成分が咳のケアに関わる可能性が示されています。 喉は、ウイルスなど異物の侵入から体を守る大切な砦。

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毎日の乾燥対策と不調時のセルフケアを上手に取り入れながら、乾きやすい冬の喉を守り、感染症を遠ざけていきましょう。 イシハラクリニック副院長。 秋田栄養短期大学特任教授。 ヒポクラティック・サナトリウム副施設長、健康ソムリエ理事、フェムテック・ジャパン理事。