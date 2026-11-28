この氷瀑まつりの見どころをはじめ、冬の層雲峡で絶対に外せない魅力ベスト5、旅のハイライトにふさわしい極上の温泉宿「ホテル大雪」、そして直行便を活用した詳細なアクセスや開催データをあわせてお届けしよう。

日本屈指の厳寒期を迎える北海道・層雲峡へと目を向けてみよう。 大雪山国立公園の雄大な自然に抱かれた層雲峡温泉では、冬の風物詩である「層雲峡温泉 氷瀑まつり」が開催される。 一度は行ってみたかった層雲峡を初めて訪れた筆者だが、ちょうど着いた日の深夜から猛吹雪に。

雪見の露天風呂を堪能できた。 伊丹を8時45分に出発する「JL2111」なら約1時間45分後の10時30分には旭川空港へ到着できる（復路は旭川11時10分発のJL2112）。 関西と旭川を結ぶ通年の直行便としては、2009年以来実に17年ぶりの復活となり、関西圏からのアクセスが劇的に快適になった。 冬の北海道がぐっと身近になった今こそ、この絶景を訪れない手はない。

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層雲峡温泉の氷瀑まつりは北海道冬の三大まつりの一つに数えられる。