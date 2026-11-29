イングランド人FWアイヴァン・トニーが、アル・アハリの攻撃における最重要キーマンの一人であることを改めて証明した。土曜日に行われたロシャン・サウジリーグ第13節のアル・タアーウン戦で、チームを先制された状況から3-1の逆転勝利へと導き、難しい試合を制するうえでチームが彼の得点力に大きく依存していることを再び示した。

イングランド人FWア イヴァン・トニー が、アル・アハリの攻撃における最重要キーマンの一人であることを改めて証明した。 土曜日に行われたロシャン・サウジリーグ第13節の アル・タアーウン 戦で、チームを先制された状況から3-1の逆転勝利へと導き、難しい試合を制するうえでチームが彼の得点力に大きく依存していることを再び示した。

このイングランド人ストライカーの影響力はゴールにとどまらず、チャンスメイクや、勝負どころでチームを牽引する責任を担うことにまで及んでいる。 アル・タアーウン戦でのトニーの活躍は、アル・アハリがどれほど彼に依存しているのかという議論を再燃させた。 とりわけ、今シーズンはチームのパフォーマンスが時期によって安定しない場面もあった。

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アル・ヒラルやアル・イテハド、サウジアラビア代表でプレーした元FWナセル・アル・シャムラニは、番組『ドゥリナ・ゲール』に出演した際にこの点に言及し、このイングランド人ストライカーこそがチームを背負い、ほかの選手たちが苦しむときに打開策をもたらす存在だと強調した。 アル・シャムラニは「正直に言って、アル・アハリを背負っているのはトニーだ。 チームは戦術的には左へ向かっていて、出来も安定しない。 その中で、トニーがチームを正しい方向へ進ませている」と語った。