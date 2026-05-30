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【劇場公開】2026年7月17日『キングダム 魂の決戦』- 春秋戦国を彩る壮大史詩

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【劇場公開】2026年7月17日『キングダム 魂の決戦』- 春秋戦国を彩る壮大史詩
実写映画キングダム春秋戦国
📆5/30/2026 8:46 AM
📰animatetimes
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 51%

『キングダム 魂の決戦』は、春秋戦国時代の中国を舞台に、少年信と秦王嬴政の成長と闘いを描くシリーズ5作目の実写大作。2026年7月17日劇場公開。

今回公開予定の 実写映画 キングダム 魂の決戦』は、2026年7月17日(金)に劇場公開を迎えます。 原泰久先生による長編連載漫画『 キングダム 』の20周年を記念し、 春秋戦国 時代の中国を舞台にした壮大な歴史物語を、これまで以上に迫力ある映像とともに届ける本作は、シリーズの5作目として大きな期待を集めています。

\n\n物語は、戦災孤児で剣術に明け暮れる少年・信（山崎賢人）と、秦の未来の始皇帝となる若き王・嬴政（吉沢亮）を軸に展開します。 信は剣術を磨き続けてきたが、ある日、政治活動家・昌文君により漂（吉沢亮）と共に秦王嬴政の影武者としてスカウトされ、二人は別れを強いられます。 秦と魏の国境で拡大する争いの中、秦・魏両軍がともに15万人を出し合い、蛇甘平原（だかんへいげん）の大戦へと突入。 信は初の戦場で仲間と協力しながら戦い、秦王嬴政は伝説の大将軍・王騎（大沢たかお）を総大将に任命します。

\n\n本作では、徹底した歴史考証に基づく再現と、キャスティング陣の魅力が光ります。 信を演じる山崎賢人は、過去作での実写キャラを披露し、剣術の技術と迫力を遺憾なく見せてくれます。 嬴政役の吉沢亮は、未来の秦王のようなリーダーシップと、少年時代の純真さを兼ね備えて演じ、観客を引き込みます。 さらに、河了貂、長澤まさみ、橋本環奈といった豪華キャストがそれぞれ個性豊かな役柄を演じ、各国の風雲児たち

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実写映画 キングダム 春秋戦国 歴史ドラマ シリーズ第5作

 

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