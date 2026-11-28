トランプ米大統領が先日ロシア、中国両国の独裁的指導者と開いた首脳会談は、権力者たちが何でも自分の思い通りにできることをうかがわせた。 - (1/2)

一方、クレイトン国家情報長官は22日、 CNN の番組「ステート・オブ・ザ・ユニオン」で、エヌビディア製の高度な半導体について、米国外への移転を防ぐ輸出規制があるにもかかわらず、中国が違法に入手していたと語った。

下院司法委員会の次期委員長、ジェイミー・ラスキン議員はCNNのケイシー・ハント氏にこう語った。

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「私たちは今、ある種の君主制企業国家に住んでいる。 そこでは企業が政府を思い通りに動かし、米国の大統領が企業の取締役会に介入しようとする」「こんな展開は想定外だ。 私たちも落ちぶれたものだ」ニューサム氏に対するトランプ氏の怒り自体は、権力の乱用に当たらない。2028年大統領選への出馬も取りざたされるニューサム氏が正義を果たしているのか、あるいはトランプ氏のように自身の政治的な得点稼ぎに権力を行使しているのかについては、もっともな議論がある。