臨時国会の召集日に衆参両院本会議で首相指名選挙が行われ、岸田内閣が発足した。ここからは衆議院議員の総選挙に向けて、経済対策が株式市場の関心事となってくる。短期…

臨時国会の召集日に衆参両院本会議で首相指名選挙が行われ、岸田内閣が発足した。 ここからは衆議院議員の総選挙に向けて、経済対策が株式市場の関心事となってくる。 短期的にはコロナ対策が関心事となるが、半導体・デジタル産業戦略も中期的な課題として注目される。

一方、大手自動車メーカーが減産を余儀なくされるなど、その原因となっている世界的な半導体不足が用途や種類を問わず深刻となっている。 米国のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の推移をにらんで、半導体関連株の株価も影響を受けているが、関連企業の業績好調は継続している。 こうしたなか、ジャスダック上場の小型株ながら、株価水準が半導体関連としてはまだ手頃な位置にある「Ｍｉｐｏｘ」（マイポックス、５３８１）が注目できる。

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同社は旧社名・日本ミクロコーティングとして２００１年にジャスダックに株式を上場、研磨フィルム、研磨紙・布、液体研磨剤（スラリー）メーカーとして、ハードディスク、光ファイバー、フラットディスプレイパネル、半導体、自動車向けなどに製品を供給している。 昨年９月には電子機器へ電力を供給、制御するパワー半導体の材料となるダイヤモンドウェーハのエッジ研磨加工サービスの開始を発表して、パワー半導体関連としての関心も高まっている。