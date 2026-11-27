プレスリリース 【冷え性や漢方に関する意識調査】約3人に1人が「自分は冷え性」と自覚！対策は？

その結果、「とてもそう思う」が11.6％、「ややそう思う」が22.2％と、合わせて33.8％が自分を「冷え性」だと感じていることがわかりました。 一方で、「あまりそう思わない」は26.0％、「まったくそう思わない」は40.2％となっています。

■「冷え性」と自覚する人の88.8％が「手足の先が冷える」と回答次いで「下半身が冷える」が36.7％、「寝つくときに足が冷たい」が28.4％と続きます。 続いて、冷えが体調に影響していると感じたことがあるか聞いてみました。 その結果、「感じたことはない」が46.6％だった一方で、残りの53.4％は何らかの影響を感じていました。 具体的には「肩こり」が19.2％で最も多く、「睡眠の質の低下」が16.0％、「腰痛」が15.2％、「疲れやすさ」が14.6％と続いています。

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続いて、冷え対策として使ったことがあるものを聞いてみました。 体を外から温めるグッズが対策の中心で、口にするものでは「生姜湯・生姜を使った食品」が12.6％。