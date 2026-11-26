１３人のうち、７人の死刑が執行されたオウム真理教元幹部たち。邪教への信仰を抱き続けた者、麻原彰晃（本名・松本智津夫）元死刑囚の欺瞞（ぎまん）に気づいた者…それ…

１３人のうち、７人の死刑が執行されたオウム真理教元幹部たち。 邪教への信仰を抱き続けた者、麻原彰晃（本名・松本智津夫）元死刑囚の欺瞞（ぎまん）に気づいた者…それぞれの思いを抱きながら、死への旅に立った。

その断末魔とは？ 【井上嘉浩元死刑囚】 「こんなことになるとは思っていなかった」 教団「諜報省」のトップとして地下鉄サリンなど複数の事件関与し、「最も凶悪な男」と恐れられた井上元死刑囚。６日早朝、大阪拘置所の教誨室（執行室の前室）で刑務官と向き合った。 刑務官「両親に伝えることは」 井上元死刑囚「お父さん、お母さん。 ありがとうございました。

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心配しないで」 井上元死刑囚は高齢の両親の身を案じる一方でこう話した。