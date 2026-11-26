プレスリリース 【信濃屋主催】ナパ・ヴァレー最高峰のカルトワイン「ダラ・ヴァレ」一夜限りのメーカーズディナーを「Smith & Wollensky GINZA」にて開催

株式会社信濃屋食品1930年に世田谷区代田の地に酒屋として創業し、スーパーやオンラインストアを含め計19店舗を展開する「信濃屋」の株式会社信濃屋食品（本社：東京都世田谷区代田／代表取締役：長井正志）は、ナパ・ヴァレー最高峰のカルトワイン「ダラ・ヴァレ」を味わう一夜限りのメーカーズディナーを、2026年12月8日（火）にステーキハウス「Smith & Wollensky GINZA」にて開催いたします。 1986年の創設以来、ナパ・ヴァレーのオークヴィル東部の丘陵地から世界最高峰のワインを生み出し続ける「ダラ・ヴァレ・ヴィンヤーズ」。

年間生産量が極めて少なく、世界中のコレクターが熱視線を送る元祖カルトワインとして知られています。 このたび、現地よりワインメーカーのマヤ・ダラ・ヴァレ氏、オーナーのナオコ・ダラ・ヴァレ氏、ディレクターのフランソワ・ヴィニョー氏が来日するのに合わせ、銀座のランドマークとして運営する「Smith & Wollensky GINZA」にて、特別ディナーが実現しました。 信濃屋はフードカルチャーのパイオニアとして、早い段階から輸入酒、輸入食品を取り扱い、特にワインやチーズが食卓にある食文化の提案に力を入れてきました。

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現在ではそれに加え、食品に関しては美味しいのはもちろんのこと、健康的に食べ続けることができ、なるべく環境に負荷をかけない商品を中心に販売しています。https://shinanoya.co.jp/1986年の創業以来、ダラ・ヴァレ・ヴィンヤーズはナパ・ヴァレー、オークヴィル東側の丘陵地から、世界最高峰のワインを生み出し続けています。 今回は、伝説的カルトワイン「ダラ・ヴァレ・ヴィンヤーズ」の創業40周年を記念し、Ginzaのランドマーク「Smith & Wollensky GINZA」にて特別ディナーを開催いたします。