稀代の打者の才能は、大学時代に花開いた。ランディ・バース以来40年ぶり、日本人選手として球団初の三冠王となった阪神佐藤輝明内野手（27）。25日のNPBアワー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

近大・田中秀昌元監督（69）が見いだした才能が、世界に名乗りをあげようとしている。 三冠王に2026年最優秀選手（MVP）という栄誉を手に、阪神佐藤が海を渡る。 ゴールデングラブ賞にベストナイン、初代「長嶋茂雄賞」も受賞。

「本当にたいしたもの。 本人の努力以外の何ものでもないと思います」の恩師の言葉に実感がこもる。 全国大会常連校の卒業生らが集う強豪大学だが、高校時代にこれといった実績がない佐藤が気後れすることはなかった。

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「以前は厳しい上下関係に下級生が気を遣うこともありましたが、今は本当に、ない。 野球が好きで練習熱心な子は受け入れていく」という環境に加え、近大のスカウティングも佐藤の助けになった。 走攻守すべてがそろわなくてもいい。 一芸に秀でた高校生を見極め、大きく育てる。