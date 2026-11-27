株式会社NEXER Group・住宅購入のタイミングに関する調査

次いで、「住宅ローンは組まない予定」が24.0％、「固定期間選択型（10年固定など）」が14.0％、「全期間固定金利（フラット35など）」が10.0％、「変動金利」が6.0％と続きました。 続いて、住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、将来の金利上昇も考えると、毎月どの程度までなら無理なく返済できると思うか聞いてみました。

「現在の家賃と同程度」が最も多く、将来の金利上昇も見据えて、今の負担感を超えない範囲での返済を意識する方が多いことがうかがえます。 一方で、「それ以上でも購入を優先したい」も22.0％おり、多少負担が増えても希望を叶えたいと考える層も一定数見られました。 最も多かったのは「老後資金」で72.0％でした。

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「老後資金」が7割を超えて突出し、「生活防衛資金」も4割に達しました。 住宅ローンを抱えてもなお、将来への備えや万一への蓄えを手元に残しておきたいという意識の高さがうかがえます。 次いで、「やや早めに購入したい」と「条件を維持して購入時期を待ちたい」がいずれも24.0％、「やや待ちたい」が14.0％、「多少条件を変えてでも早めに購入したい」が6.0％と続きました。