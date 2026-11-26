クルマの価値は、購入価格や販売価格だけでは測れない。中古車販売店の資金繰り、買取ビジネスの利益構造、レンタカー事業の採算性まで、自動車流通業の経営には、数字で読み解くべき勘所がある。

◆在庫と運転資金から考える中古車ビジネスの資金繰り特に注意したいのは、年商1億～10億円程度、従業員3～20人程度の中小中古車販売店である。 創業10年未満で事業を拡大している会社はもちろん、創業20年以上の老舗でも、販売台数が増えたことで資金繰りに苦労するケースがある。

中古車は、仕入れた瞬間から日々値下がりしていく「生鮮品」のような商品だ。 棚に長く置くほど鮮度が落ち、売れたときの粗利は減っていく。 車種や市場動向による違いはあるが、在庫を長く抱えるほど相場変動や保管費用の負担は増す。 だからこそ、できるだけ早く売ることが、利益を守ることに直結する。

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しかも今は、少子化や若者の車離れなどにより、従来のように販売台数を伸ばし続けることが難しい時代だ。 売る機会が限られるからこそ、安売りで台数を稼ぐのではなく、1台1台から、きちんとした――いわば「哲学のある利益」を確保することが重要になる。 一台を大切に売る発想への転換である。