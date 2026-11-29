ベガルタ仙台がモンテディオ山形との“みちのくダービー”を3－0で制し、3位に浮上した。前半9分、FW梅木翼（28）の先制ゴールを皮切りに、前半33分にはMF岩… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ベガルタ 仙台がモンテディオ山形との“みちのくダービー”を3－0で制し、3位に浮上した。 前半9分、FW 梅木翼 （28）の先制ゴールを皮切りに、前半33分にはMF岩渕弘人（29）、後半37分にはMF相良竜之介（24）が追加点を挙げた。

プライドをかけた戦いで3発快勝した。 敗れた山形は15位。

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「勝ってナンボ」の東北ダービーで前半9分、早々に梅木が均衡を破った。 岩渕のシュートを相手DFとGKがブロック。