九州場所では、いろいろなことがありました。記事には書ききれなかったこと、書けなかったことなどがあります。「九州場所 こぼれ話」では、そんな話題をまとめました。まずは初日から中日です。 - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。

初日に聞くと「何かなってますかね？ 」。 そうきましたか…。2日目にも聞くと「分からない。 何かなってますかね」。

佐田の海関が付け人の清水海さんに「光星、オレ、何かなってるかな？ 」と聞くと、清水海さんは「何もなってません」。 この人たちは、すごい世界観を生きている。 マス席の手すりに広告がついている。

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土俵祭の時に気付いたので、協会の担当者に聞いた。 私は気付いていなかったが、去年も同様の広告はあった。 今年の広告主はMSCクルーズと、三菱UFJモルガン・スタンレー証券。 MSCクルーズは、日本に発着する外国客船の広告で「ベリッシマの総重量、力士100万人分！