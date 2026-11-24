いきなり右肩が痛くなった横浜（現DeNA）1年目の2002年（平14）。キャンプ期間中は「足のケガ」でごまかしたが

いきなり右肩が痛くなった横浜（現DeNA）1年目の2002年（平14）。 キャンプ期間中は「足のケガ」でごまかしたが、オープン戦は出なきゃいけない。 相手の打者に「塁に出ても走るなよ」と脅しを利かせて何とかやり過ごした。

開幕戦でマスクをかぶったのは入団8年目の相川亮二（現DeNA監督）だった。 私の初スタメンは3連敗で迎えたチーム開幕4試合目、4月3日の阪神戦（横浜）。2年目でプロ初先発となった稲嶺茂夫の力を引き出せなかった。3本塁打を浴びて3回4失点KO。 私も5回で交代し、2―6で敗れた。 その後は相川と併用みたいな形で、先発マスクは私が97試合で相川は42試合。

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あと鶴岡一成が1試合。 新外国人のドミンゴ・グスマン、中日で一緒にやった山田博士、左腕の吉見祐治のときはほとんど私がマスクをかぶった。 逆指名で00年ドラフト2位入団の2年目。 マリナーズに移籍した東北福祉大の先輩、佐々木主浩の背番号22をつけていた。1年目は故障もあって7試合、10回1/3しか投げていない。

新人王の資格があった。 この年の初先発は4月26日の巨人戦（東京ドーム）。 暗示をかけたわけじゃないが「緩いボールでストライクを取るように投げてくれ。 俺、真ん中に構えるから。

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絶対打たれないから」と話し、「打たれても俺の責任だから」と付け加えた。 この年の新人で目立ったのはヤクルトの石川雅規。 吉見と同じ左腕だ。 シーズン終盤に入ると、2人の新人王争いが注目されるようになった。

石川をリードする古田敦也さんには負けたくなかった。 10勝到達は早かった吉見が最終的には11勝8敗、防御率3・64。 これに対し石川は最後3連勝して12勝9敗、防御率3・33とした。 それでも五分五分かと思ったが、記者投票の結果は37票と161票。 大差で石川に軍配が上がった。

チームの順位が影響したかもしれない。2位のヤクルトに対し、横浜は49勝86敗5分けで5位広島に14・5ゲーム差の最下位。 森監督はシーズン中の9月26日に解任され、残り14試合は黒江透修（ゆきのぶ）ヘッドコーチが監督代行を務めた。 ◇中村 武志（なかむら・たけし）1967年（昭42）3月17日生まれ、京都市出身の59歳。 花園高から84年ドラフト1位で中日に入団。2002年横浜（現DeNA）、05年楽天へ移籍し21年間プレーする。

捕手として通算1932試合出場は歴代6位。 オールスター出場8回、最優秀バッテリー賞2回。 引退後は横浜、中日、ロッテ、韓国プロ野球の起亜でコーチを歴任。 現在は起亜の国際スカウト（日本担当）を務める。