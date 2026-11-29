中日は29日、新外国人選手としてライアン・ウォード外野手（28＝前ドジャース）とサム・マクウィリアムズ投手（31＝前レッドソックス傘下3A）の獲得を発表した。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ウォードはマイナー通算168本塁打を誇る左の大砲候補。9月にドジャースからDFA（メジャー40人枠から外れる措置）となっていたが、球団はシーズン中から獲得に向けて動き、正式契約に至った。6年連続Bクラスからの巻き返しを目指すチームにとって、期待の新戦力となる。

マクウィリアムズはメジャー昇格経験こそないものの、レイズ、メッツ、レッズなど複数球団の傘下マイナーでプレー。 今季はレッドソックス傘下3Aで20試合に登板し、3勝2敗2セーブ、防御率4・50を記録した。 メキシカンリーグでのプレー経験もある。201センチの長身から投げ下ろす直球は、最速158キロを誇る 球団を通じて両選手がコメントを発表した。 ウォードは「2024年のプレミア12大会で日本で過ごした経験もあり、また日本でプレーできることをとても楽しみにしています。

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当時、日本という国や文化をとても気に入りました。 さらに素晴らしい経験ができると思うと待ちきれません。 次は自分自身がドラゴンズのユニホームに袖を通し、最高のファンの前でプレーできることに感謝しています。 同時に、とても楽しみです。