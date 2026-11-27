中日吉田聖弥投手（24）が27日、ナゴヤ球場に隣接する「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、2150万円増の年俸3300万円でサインした。「結果としては良い1年にな… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「結果としては良い1年になったと思うんですけど、課題も見えたシーズンだった。 来年がすごく大事になってくると思う」と振り返った。 2年目の今季は開幕2軍スタートも、4月中旬に1軍へ合流。10試合連続無失点を記録するなど、中継ぎとしてビハインドや同点の場面で経験を積み、徐々に勝ちパターンも任されるようになった。

自己最多の52試合に登板し、1勝4敗、27ホールド、防御率2・44をマーク。 ブルペンを支える存在へと成長した。 一方で、中盤から後半にかけて失点が増えたことを反省点に挙げ、「与死球率が課題として見えているので、そこをどう改善していくか」と来季に向けた課題を口にした。 シーズン中盤からは疲労も感じるようになり、50試合以上に登板する大変さも実感。

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「改めてすごいなと思いましたし、そこを達成できたということはすごく自信になりました」と、自己最多の登板数を手応えに挙げた。 レギュラーシーズン終了後にはアジアチャンピオンシップの日本代表に選出され、初めて侍ジャパンのユニホームに袖を通した。 同大会でも好投を披露。