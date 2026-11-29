中日岡林勇希外野手（24）が29日、ナゴヤ球場の「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、今季年俸1億5000万円から3000万ダウンの1億2000万円でサインした。（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「悩んだ1年ではありました。 ケガをしたことが今年1年の一番の出来事だった。 ケガをせずにやっていきたかったが、もったいなかった」と悔しさをにじませた。 現在は厳しい走り込みもこなしており、問題なく動けている。

今季も不動の中堅手として開幕スタメンに名を連ねたが、4月上旬に右太もも裏の肉離れで離脱。6月の交流戦から1軍に復帰し、同月は打率3割超えと好調だったものの、7月は打率1割台と低迷した。8月中旬からはスタメンを外れる機会も増え、代打や守備固めでの起用が中心に。 最後まで定位置を奪い返せず、90試合で打率2割3分1厘、3本塁打、19打点、2盗塁に終わった。

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「これだけ打てなかったので、なにがダメだったのか1年間自分の頭の中でスッキリせずに終わってしまっていたが、このキャンプでイメージしている打撃ができている」とシーズン終了後に山崎コーチらの助言もあり、ようやく手応えを感じられた。 工藤新監督となり、練習メニューも大きく変わった。